У Тернополі ходить шахрай, який перевіряє санітарні книги

До Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області протягом дня 17.07.2019 надійшло ряд звернень від підприємців м.Тернополя з повідомленням про те, що до них на об’єкти приходить перевіряючий, який представляється працівником Держпродспоживслужби м.Тернополя та перевіряє наявність санітарних книжок у продавців. Мужчина представляється інспектором Держпродспоживслужби міста Тернополя «Рибальський Данило Володимирович».

Жержслужба повідомляє, що працівник з таким ПІП у структурі Держпродспоживслужби Тернопільщини не працює.

Фахівці, які здійснюють перевірки підконтрольних об’єктів при собі мають супровідні документи на здійснення перевірки та службові посвідчення.

У випадку виявлення шахрая, просять повідомити до правоохоронних органів.

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