Про що засвідчують церковні книги у селі на Тернопільщині, яким по 310 років

Записи в найстарішій церковній книзі у храмі Архистратига Михаїла с. Залісся Чортківського району датуються ще 1709-м роком. На диво, дуже добре, як на такий вік, збереглося чорнило.

Настоятель храму – священник Богдан Слонь. Уже встиг побувати зі Словом Божим і в АТО, відслуживши там капеланом. Він стверджує:

– Давні церковні книги – найбільш правдива історія села. Адже кожен запис відображає певну часову позначку. Та й біографічну – теж.

Орест Лижечка

Усі записи зроблені акуратним каліграфічним почерком. Як зазвичай кажуть – писарським.

Із записів можна дізнатися, хто з якого роду походить. А ще – хто і в який спосіб був причетний до церкви, церковних справ.

Орест Лижечка

Найдоступніше простежується родовід у записах про шлюб. Адже тут містяться дані, з якого роду батьки наречених, тобто простежується успадкована родова лінія. Зазначаються і всі оповіді про шлюб, час вінчання.

За записами про хрестини та похорони можна простежити тривалість життя наших предків століття, два, навіть три назад. І це – цікаво.

Фото Ореста Лижечки

А ще з церковних книг віряни дізналися, що у 1760-му році церква була дерев`яною. І освячена на Вознесіння Господнього. Через це в Заліссі два празники. На Вознесіння відправляється відпуст, а на Михайла – храмове свято.

Орест Лижечка

Мурованій залісянській церкві майже 130 років.

Орест Лижечка

Джерело: ЧортківCity.