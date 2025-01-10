Не почуємо вже його голосу, його відомих хітів, не буде заряджаючої енергії, – помер Заслужений артист України Василь Хлистун

Наш Василь Петрович, наш Василь, наш Василько,наш Васильок, завжди ніжно із теплотою ми називали нашого соловейка, автора та виконавця хіта «Хлопці будем жити» ,Заслуженого артиста України , відомого Тернопільського співака ВАСИЛЯ ХЛИСТУНА.

🙏 Сьогодні його душа покинула цей земний шлях і прямує на зустріч до Господа, повідомляють у Великоберезовецькій селищній раді.

💔Не віриться і страшно болить ….

Чоловік, батько, дідусь, друг – доброта і щира душа!

– Для нас, його колег та друзів він назавжди залишиться в пам’яті, як Людина з великим серцем, яка завжди була готова допомогти, поспівчувати, підтримати, щиро обійняти .

Важка хвороба забрала його у родини і у нас , друзів та колег дуже швидко, йдеться у повідомленні.

🥲Боляче, жаль, сум і сльози… Бракує слів….

Не почуємо ми вже голосу , не почуємо його відомих хітів, не буде заряджаючої енергії, щирої посмішки та обіймів нашого Василя Петровича.

Дякуємо тобі за все😭

🙏Лети, наш дорогий. Хай Отець

Небесний прийме твою душу в свої обійми і поселить у царстві небесному, де праведні спочивають.

Нехай добрий, світлий спомин про Василя Хлистуна назавжди залишиться у серцях рідних, колег та усіх, хто його знав, любив та шанував.

Адресуємо слова глибокого співчуття родині та близьким .

🙏🏼Співчуваємо та сумуємо разом із вами.





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