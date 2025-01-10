10:56 | 10.01.2025
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Не почуємо вже його голосу, його відомих хітів, не буде заряджаючої енергії, – помер Заслужений артист України Василь Хлистун

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Наш Василь Петрович, наш Василь, наш Василько,наш Васильок, завжди ніжно із теплотою ми називали нашого соловейка, автора та виконавця хіта «Хлопці будем жити» ,Заслуженого артиста України , відомого Тернопільського співака ВАСИЛЯ ХЛИСТУНА.
🙏 Сьогодні його душа покинула цей земний шлях і прямує на зустріч до Господа, повідомляють у Великоберезовецькій селищній раді.
💔Не віриться і страшно болить ….
Чоловік, батько, дідусь, друг – доброта і щира душа!
– Для нас, його колег та друзів він назавжди залишиться в пам’яті, як Людина з великим серцем, яка завжди була готова допомогти, поспівчувати, підтримати, щиро обійняти .
Важка хвороба забрала його у родини і у нас , друзів та колег дуже швидко, йдеться у повідомленні.
🥲Боляче, жаль, сум і сльози… Бракує слів….
Не почуємо ми вже голосу , не почуємо його відомих хітів, не буде заряджаючої енергії, щирої посмішки та обіймів нашого Василя Петровича.
Дякуємо тобі за все😭
🙏Лети, наш дорогий. Хай Отець
Небесний прийме твою душу в свої обійми і поселить у царстві небесному, де праведні спочивають.
Нехай добрий, світлий спомин про Василя Хлистуна назавжди залишиться у серцях рідних, колег та усіх, хто його знав, любив та шанував.
Адресуємо слова глибокого співчуття родині та близьким .
🙏🏼Співчуваємо та сумуємо разом із вами.

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