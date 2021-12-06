У Великоберезовицькій громаді триває ремонт 17-кілометрової ділянки дороги 

Цього року, на відрізку дороги Мар’янівка-Йосипівка-Настасів-Лучка розпочали ремонтні роботи. Уже відремонтували майже 5 км дороги, з них – 2 км з Мар’янівки до Йосипівки та майже 3 км у селі Йосипівка. Загальна протяжність ділянки становить 17 км.

Сезон відновлення доріг в наших селах, в наших громадах у 2021 році підходить до завершення. Дякувати Богу, що маємо хорошу погоду, що ще можемо завершити те, що розпочали. Цього року завдяки ініціативі нашої команди, народного депутата України Івана Чайківського вдалося відремонтувати майже 5 км дороги, – зазначив Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської облради.

В планах, протягом наступних двох років відремонтувати ще 12 км дороги. Сьогодні вже оголосили тендер на виконання дорожніх робіт в наступному році.





