В Тернополі під вікнами будинку знайшли тіло жінки

Місцеві кажуть, що це не їхня сусідка. Приходила до когось в гості? Яким чином опинилась під вікнами житлового будинку, з’ясовує поліція.

Поки що особу жінки поліція не встановила. На місці працює слідчо-оперативна група.

Тіло молодої жінки під вікнами будинку, що на Лозовецькій, виявили зранку 6 грудня, пише 20 хвилин.

Потерпіла обличчям лежала до землі. Була без верхнього одягу, у темних штанах і светрі в клітинку.

— Їй до 40 років, може й молодша, але це не наша сусідка, я не знаю такої жінки, — розповіла «20 хвилин» читачка Любов, мешканка будинку, поруч з яким виявили мертву незнайомку. — Я вже дізналась, що сталось, коли поліція почала ходити по квартирам.