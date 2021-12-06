12:21 | 6.12.2021
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Новини Тернополя 

В Тернополі під вікнами будинку знайшли тіло жінки

tata 0 Views Прокоментуй!
  • Місцеві кажуть, що це не їхня сусідка. Приходила до когось в гості? Яким чином опинилась під вікнами житлового будинку, з’ясовує поліція.
  • Поки що особу жінки поліція не встановила. На місці працює слідчо-оперативна група.
 

Тіло молодої жінки під вікнами будинку, що на Лозовецькій, виявили зранку 6 грудня, пише 20 хвилин

Потерпіла обличчям лежала до землі. Була без верхнього одягу, у темних штанах і светрі в клітинку.

— Їй до 40 років, може й молодша, але це не наша сусідка, я не знаю такої жінки, — розповіла «20 хвилин» читачка Любов, мешканка будинку, поруч з яким виявили мертву незнайомку. — Я вже дізналась, що сталось, коли поліція почала ходити по квартирам.

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