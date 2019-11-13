У виправній колонії на Тернопільщині катують засуджених жінок

У Збаразькій виправній колонії на Тернопільщині виявлено численні порушення прав засуджених жінок.

Їх виявили під час моніторингового візиту до Державної установи “Збаразька виправна колонія (№ 63)”. Про це повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Деякі з них розцінили, як катування та жорстоке поводження. Всупереч вимогам кримінально-виконавчого законодавства, адміністрація установи не забезпечила належних комунально-побутових умов.

Зокрема, у відділеннях соціально-психологічної служби відсутнє опалення. Внаслідок проведення ремонтних робіт засуджені змушені перебувати в холодних переповнених приміщеннях, у тому числі в приміщенні спортзалу, понад дві доби (10-12º С вдень, 5-6º С вночі) зі стійким запахом фарби. При цьому вказані ремонті роботи проводяться безпосередньо засудженими жінками з червня місяця. Також у відвіданих відділеннях відсутня тепла вода.

Виявлено порушення права засуджених на контакт із зовнішнім світом. Засудженим дозволяють здійснювати телефонні дзвінки лише у разі наявності певної кількості охочих (від 10 осіб); утримувані масово звертались до учасників візиту про неможливість відправлення скарг та заяв до відповідних установ, оскільки адміністрацією встановлено практику заборони скаржитися на умови перебування чи неналежне поводження з боку працівників колонії.

Крім цього, встановили порушення трудових прав утримуваних. У майстерні для виготовлення ялинкових іграшок, в якій наявний стійкий запах клею та відсутня вентиляція, виявлено 6 працюючих жінок. При цьому в порушення законодавства про працю вони офіційно не працевлаштовані, не забезпечені спецодягом, респіраторами тощо.

Водночас були встановлені порушення прав засуджених на охорону здоров’я та медичну допомогу. Зокрема, не виконуються вимоги інфекційного контролю за туберкульозом. Пункт збору мокроти розташували при вході в клініко-діагностичну лабораторію в місці для паління. В палатах другого легеневого відділення старі дерев’яні вікна заклеєні на зиму, що робить неможливим їх провітрювання.

Моніторинговою групою встановлено, що утримуваним жінкам не надається хірургічне лікування. При вивченні медичної документації виявлено двох пацієнток, які потребують хірургічного втручання. Роботу молодшого медичного персоналу виконують ув’язненні безоплатно.

За результатами моніторингового візиту до вказаної установи, Міністерству юстиції України та іншим органам буде спрямований відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав засуджених та наданням рекомендацій щодо їх усунення.