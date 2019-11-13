Перо, каламар, книжки. У Тернополі відкрили пам’ятник визначним випускникам і викладачам Першої тернопільської гімназії

Цими днями в обласному центрі з’явився ще один пам’ятник, котрий привертає увагу до минулого міста. Біля бронзової моделі Першої тернопільської гімназії встановили скульптурну композицію, котра присвячена видатним випускникам та викладачам цього навчального закладу.

Представив монумент заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра, за сприяння якого реалізовується проєкт «Бронзовий Тернопіль» (у рамках нього встановлено макети міста, гімназії, парафіяльного костелу). Композицію в бронзі розробили скульптор Дмитро Мулярчук і архітектор Борис Солонін. В тривалих обговореннях і дискусіях вони віднайшли ідею створити монумент із глобусом, на котрому були б позначені точки, де опинялись вихованці тернопільської гімназії — а вони на різних континентах. Ще одна пізнавальна деталь — дещиці побуту гімназистів минулого — книжки, перев’язані ременем, адже саме так їх колись носили чорнильниця та перо. Цікаво, що прізвища достойників закарбували на палітурках. Щоправда, творці монументу наголошують — це аж ніяк не повний перелік усіх достойників.

Серед згаданих у монументі — математик Володимир Левицький, економіст Леон фон Білінський, славіст Лев Рудницький, адвокат Антін Горбачевський, археолог Казимир Міхаловський, громадсько-політичний діяч, бурміст Тернополя Володимир Володимир Личаківський, етнограф Вінцентій Поль, філософ Казимир Айдукевич.

Історія гімназії починається з того, що після наполегливої праці посла галицького сейму Олександра Барвінського 1898 року Міністерство віросповідань і освіти дозволило дирекції польської гімназії у Тернополі відкрити перший клас з українською мовою навчання. 15 жовтня 1989 року 62 учні приступили до навчання. Навчальний заклад змінював свою назву «Цісарсько-Королівська Руська Гімназія Франца-Йосифа І в Тернополі», гімназія товариства «Рідна школа», державна гімназія з українською мовою навчання, Тернопільська фізико-математична гімназія, нині це Українська гімназія ім. І. Франка. Будинок гімназії на теперішній вулиці Гетьмана Сагайдачного зруйнували в боях 1944 року.

Анна Золотнюк.