Медики обласної клінічної психоневрологічної лікарні озвучили давні колядки

З найкращими побажаннями з нагоди Різдва Христового до Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 9 січня 2019 року з колядою завітали представники Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.

У виконанні медиків прозвучали давні колядки та сучасні Різдвяні пісні, вишукані віншування.

Ректор ТДМУ, професор Михайло Корда подякував за збереження і примноження українських традицій. Він побажав колегам усіляких гараздів, успіхів, здоров’я і Божого благословення.