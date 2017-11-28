У яких населених пунктах на Тернопільщині оголосили надзвичайну ситуацію

24 листопада в урочищі «Під горою» поблизу с. Іванчани Збаразького району на полі кукурудзи виявили загибель 2-х диких свиней і вже 25 числа було підтверджено наявність вірусу Африканської чуми свиней.

26 листопада на засіданні державної протиепізоотичної комісії при Збаразькій РДА по даному питанні було затверджено План заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання.

Відповідно Плану заходів оголошено урочище «Під горою», що знаходиться на території Іванчанської сільської ради Збаразького району Тернопільської області неблагополучним щодо африканської чуми свиней та встановити карантин, встановлено зону захисту від вогнища спалаху до меж населених пунктів с. Іванчани, с. Мала Березовиця, с. Добриводи, с. Хоми та визнано зоною нагляду населені пункти: с. Іванчани, с. Мала Березовиця, с. Добриводи, с. Кобилля, с. Хоми, с. Гніздичне, с. Раковець, с. Заруддя, с. Витківці, с. Болязуби, с. Чорний ліс.

Дана подія була класифікована, як надзвичайна ситуація природного (медико – біологічного) характеру.

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