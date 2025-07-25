У Заліщиках з 1 серпня — штрафи за порушення умов договорів на вивезення сміття

З 1 серпня у Заліщицькій громаді розпочнеться перевірка договорів на послуги з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ). Це рішення прийнято через великий обсяг накопичення сміття та низький рівень оплати за ці послуги.

Перевірку здійснюватимуть представники ТОВ «Альтфатер Чернівці» спільно з працівниками поліції. У разі відсутності договорів або порушень умов договору, будуть застосовані адміністративні штрафи.

Мешканці громади, які не мають укладених договорів або не виконують умови, повинні негайно вирішити це питання, щоб уникнути відповідальності.

Для додаткової інформації можна звертатися до ТОВ «Альтфатер Чернівці» за номером телефону: 0504303007 (Михайло).