12:49 | 7.10.2019
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У Тернополі неповнолітня дівчина потрапила до лікарні через отруєння алкоголем

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Повідомлення про нетверезу неповнолітню пацієнтку надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від лікарів дитячої обласної лікарні. До них дівчину доставили з симптомами гострого алкогольного отруєння.
Поліцейські встановили, що потерпілій – 17 років, вона мешканка Бережанського району. До Тернополя приїхала у гості. Разом із двома повнолітніми подругами вона вживала спиртне в одному із громадських закладів обласного центру.
На даний час потерпіла перебуває у лікарні, її стан задовільний.
За даним фактом поліцейські проводять перевірку та звертаються до  батьків: стежте за тим, як ваші діти проводять своє дозвілля та ще раз нагадайте їм про згубний вплив алкоголю на дитячий організм, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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