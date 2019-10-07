У Тернополі неповнолітня дівчина потрапила до лікарні через отруєння алкоголем

Повідомлення про нетверезу неповнолітню пацієнтку надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від лікарів дитячої обласної лікарні. До них дівчину доставили з симптомами гострого алкогольного отруєння.

Поліцейські встановили, що потерпілій – 17 років, вона мешканка Бережанського району. До Тернополя приїхала у гості. Разом із двома повнолітніми подругами вона вживала спиртне в одному із громадських закладів обласного центру.

На даний час потерпіла перебуває у лікарні, її стан задовільний.

За даним фактом поліцейські проводять перевірку та звертаються до батьків: стежте за тим, як ваші діти проводять своє дозвілля та ще раз нагадайте їм про згубний вплив алкоголю на дитячий організм, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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