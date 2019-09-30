У Зарваниці відбулося ІХ щорічне паломництво освітян

Кілька тисяч педагогів та працівників закладів освіти зібралися 28 вересня у Марійському духовному центрі «Зарваниця», щоби взяти участь у ІХ професійній прощі освітян, яка традиційно відбувається напередодні Дня працівника освіти. На прощу до відпустового центру прибули вчителі з різних куточків Західної України: Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернівецької областей. Цьогорічне паломництво приурочене 150-річчю з дня народження отця Климентія Шептицького, Праведника світу, церковного і громадського діяча.

Архиєрейську Божественну Літургію у Малій базиліці Зарваницької Матері Божої очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) у співслужінні багатьох священиків. Звертаючись до освітян, під час проповіді владика наголосив: «Ми, дорогі освітяни, що сьогодні прибули на прощу до Зарваниці, у своїх серцях принесли також і свої сім’ї, колег по роботі, учнів, студентів. Бо не тільки ми фізично є присутні, але і всі, хто близько біля нас протягом року, протягом нашого життя».

Після Літургії єпископ привітав освітян-паломників та попросив, щоб, перебуваючи у Зарваниці усі відчули себе однією великою родиною. «Адже ми всі, без винятку, потребуємо материнської опіки, тепла, материнського слова і саме тут Мати Божа має це для нас», – сказав владика Теодор.

Опісля відбулося водосвяття та панахида за героями та мирними жителями, які загинули у боротьбі за волю України. Також освітяни молилися Хресну дорогу та на завершення відвідали комплекс копій споруд Святої землі – «Український Єрусалим».

https://zarvanytsya.org