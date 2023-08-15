У Збаражі після вживання суші 23 людини потрапили в лікарню з отруєнням

У місті Збараж, що на Тернопільщині, під час відкриття нового суші-бару отруїлося 23 відвідувачі. Усі клієнти їли одну і ту ж страву. Люди, які отруїлися суші, продовжують поступати в районну лікарню. Зараз усі вони перебувають в інфекційному та дитячому відділеннях. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про суші-бар «Медуза».

Раніше правоохоронці повідомили, що стравою отруїлися 17 відвідувачів. Однак постраждалих людей значно більше. В Збаразькій центральній районній лікарні наразі перебуває 23 пацієнти, шестеро з них — неповнолітні. Однак є й такі, які мають легку форму отруєння і звернулися по допомогу лише до свого сімейного лікаря, а в медичний заклад не поступали, розповів медичний директор Збаразької центральної районної лікарні Олег Коваль.

«В усіх постраждалих спостерігаються однакові симптоми. Це висока температура, загальна інтоксикація, слабкість, блювота, нудота. Серед пацієнтів немає важких, усі вони мають стан середньої та легкої важкості. Також є такі, які зверталися з симптомами отруєння лише до сімейних лікарів, тому постраждалих може бути набагато більше», — додав Олег Коваль.

В поліції Тернопільщини за фактом отруєння людей розпочали розслідування. Правоохоронці з’ясували, що 12 серпня у Збаражі було відкриття нового суші-бару, а 13-14 серпня його відвідувачі почали звертатися до інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні з ознаками отруєння.

«Лікарі медичної установи на запит поліцейських підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали необхідні взірці їжі для лабораторних досліджень», — повідомляє поліція Тернопільщини.

Наразі заклад харчування не працює. Його власники співпрацюють з поліцією та контролюючими установами. Відомості за фактом отруєння внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).