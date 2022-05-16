У Збаражі закликали прихожан МП перейти на бік Православної церкви України

Депутати Збаразької міської ради на засіданні виконавчого комітету прийняли звернення до релігійних громад та священнослужителів УПЦ московського патріархату в якому засудили дії МП та закликали прихожан перейти на бік ПЦУ. Про це повідомляють у міській раді.

Розв’язана росією війна проти Української державності призвела до небачених після Другої світової війни жахливих наслідків: зруйновані мирні українські міста та села, спалено храми, вбито та скалічено десятки тисяч ні в чому не винних наших співвітчизників, мільйони українців змушені були рятуватися втечею за кордон. Нічим не викликана агресія ворога забрала і надалі забирає життя кращих синів і дочок України. Страшні звірства “російського солдата” в Бучі, Бородянці, Гостомелі, Маріуполі та інших українських містах побачив увесь світ.

Усі ці нелюдські злочини були публічно підтримані керівником РПЦ патріархом Кирилом (Гундяєвим) та іншими церковними ієрархами РПЦ. Представники церкви, які мали б стати на сторону правди та сприяти якнайшвидшому припиненню війни, долучилися до агресії, благословивши знищення українського народу. Представники УПЦ МП при цьому не зробили рішучих кроків, аби розірвати усі зв’язки з РПЦ. Позиція вичікування у даному випадку є неприйнятною. Крім цього, сьогодні в умовах важкої боротьби з ворогом України, як ніколи, потрібна єдність духовна.

Відповідно до законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність”, “Про свободу совісті та релігійні організації”