У Тернополі правоохоронці спільно з СБУ затримали вимагачів

Вимагання грошей в особливо великих розмірах інкримінують слідчі Головного управління Нацполіції області трьом чоловікам. Двоє з них жителі Тернополя, а третій – уродженець сусідньої держави.

За словами Володимира Галевича, заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, підозрювані вимагали у місцевого мешканця сімдесят тисяч доларів за неіснуючий борг.

За попередньою інформацією, жертва вимагачів знайомий з людиною, яка хотіла отримати від нього гроші. Раніше у чоловіків був спільний бізнес, але за деякий час вони співпрацю припинили.

Проте бізнес одного з напарників розвивався, а іншого – навпаки. Тому останній вирішив “вибити” частину грошей у колишнього партнера по справі.

До протиправного залучив кількох осіб. Саме вони тривалий час телефонували та погрожували потерпілому розправою.

Тернополянин погодився заплатити. Домовилися про зустріч. І саме при передачі частини коштів працівники поліції спільно з Службою безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури затримали вимагачів.

Їм інкримінують статтю 189 частина 4 ККУ. Триває слідство.

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