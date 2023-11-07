«Укрзалізниця» запрошує на роботу жителів Тернопільщини – є 37 вакансій

У січні-жовтні 2023 року в Тернопільській області виробничі підрозділи регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» подали у Тернопільський обласний центр зайнятості інформацію про потребу у більш як пів сотні працівниках різних професій.

Роботу пропонували у виробничих підрозділах:

“Моторвагонне депо Тернопіль”,

“Тернопільська дистанція сигналізації і зв’язку”,

Дистанція колії регіональної філії “Львівська залізниця”,

“Локомотивне депо Тернопіль” РФ “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”,

“Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль”,

“Тернопільська дирекція залізничних перевезень”,

“Тернопільська дистанція електропостачання”,

“Тернопільський колійний ремонтно-механічний завод” ЦРЕКМ ПАТ “Укрзалізниця”, у регіональній філії “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”.

На сьогодні актуальні 37 вакансій із зарплатою до 10 тис. грн за професіями:

бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту,

водій автотранспортних засобів,

дефектоскопіст з ультразвукового контролю,

електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій,

електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування,

електрозварник ручного зварювання,

електромеханік,

інженер з охорони праці.

майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів,

машиніст незнімної дрезини,

монтер колії,

складач поїздів,

слюсар з ремонту рухомого складу,

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів,

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування,

слюсар-сантехнік,

технік,

токар,

черговий по переїзду,

черговий стрілочного поста,

прибиральник виробничих приміщень.