14:42 | 7.11.2023
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«Укрзалізниця» запрошує на роботу жителів Тернопільщини – є 37 вакансій

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4 листопада  – День залізничника України. Ми дякуємо працівникам Укрзалізниці за нелегку, а, подекуди, небезпечну, самовіддану працю із забезпечення перевезень пасажирів. Миру Вам, здоров’я, добробуту, родинного затишку!
У січні-жовтні 2023 року в Тернопільській області виробничі підрозділи регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» подали у Тернопільський обласний центр зайнятості інформацію про потребу у більш як пів сотні працівниках різних професій.
Роботу пропонували у виробничих підрозділах:
“Моторвагонне депо Тернопіль”,  
“Тернопільська дистанція сигналізації і зв’язку”, 
Дистанція колії регіональної філії “Львівська залізниця”,  
“Локомотивне депо Тернопіль” РФ “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”,  
“Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль”,  
“Тернопільська дирекція залізничних перевезень”,  
“Тернопільська дистанція електропостачання”,  
“Тернопільський колійний ремонтно-механічний завод” ЦРЕКМ ПАТ “Укрзалізниця”,  у регіональній філії “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”.
На сьогодні актуальні 37 вакансій із зарплатою до 10 тис. грн за професіями:
  • бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту,
  • водій автотранспортних засобів,
  • дефектоскопіст з ультразвукового контролю,
  • електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій,
  • електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування,
  • електрозварник ручного зварювання,
  • електромеханік,
  • інженер з охорони праці.
  • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів,
  • машиніст незнімної дрезини,
  • монтер колії,
  • складач поїздів,
  • слюсар з ремонту рухомого складу,
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів,
  • слюсар-електрик з ремонту електроустаткування,
  • слюсар-сантехнік,
  • технік,
  • токар,
  • черговий по переїзду,
  • черговий стрілочного поста,
  • прибиральник виробничих приміщень.
Якщо у Вас немає відповідної професії, яка використовуються у залізнодорожній галузі, за спрямуванням служби зайнятості її можна здобути у центрах професійного розвитку персоналу ПАТ «Укрзалізниця».

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