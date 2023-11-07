«Укрзалізниця» запрошує на роботу жителів Тернопільщини – є 37 вакансій
4 листопада – День залізничника України. Ми дякуємо працівникам Укрзалізниці за нелегку, а, подекуди, небезпечну, самовіддану працю із забезпечення перевезень пасажирів. Миру Вам, здоров’я, добробуту, родинного затишку!
У січні-жовтні 2023 року в Тернопільській області виробничі підрозділи регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» подали у Тернопільський обласний центр зайнятості інформацію про потребу у більш як пів сотні працівниках різних професій.
Роботу пропонували у виробничих підрозділах:
“Моторвагонне депо Тернопіль”,
“Тернопільська дистанція сигналізації і зв’язку”,
Дистанція колії регіональної філії “Львівська залізниця”,
“Локомотивне депо Тернопіль” РФ “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”,
“Експлуатаційне вагонне депо Тернопіль”,
“Тернопільська дирекція залізничних перевезень”,
“Тернопільська дистанція електропостачання”,
“Тернопільський колійний ремонтно-механічний завод” ЦРЕКМ ПАТ “Укрзалізниця”, у регіональній філії “Львівська залізниця” АТ “Українська залізниця”.
На сьогодні актуальні 37 вакансій із зарплатою до 10 тис. грн за професіями:
- бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту,
- водій автотранспортних засобів,
- дефектоскопіст з ультразвукового контролю,
- електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій,
- електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування,
- електрозварник ручного зварювання,
- електромеханік,
- інженер з охорони праці.
- майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів,
- машиніст незнімної дрезини,
- монтер колії,
- складач поїздів,
- слюсар з ремонту рухомого складу,
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів,
- слюсар-електрик з ремонту електроустаткування,
- слюсар-сантехнік,
- технік,
- токар,
- черговий по переїзду,
- черговий стрілочного поста,
- прибиральник виробничих приміщень.
Якщо у Вас немає відповідної професії, яка використовуються у залізнодорожній галузі, за спрямуванням служби зайнятості її можна здобути у центрах професійного розвитку персоналу ПАТ «Укрзалізниця».