08:04 | 12.12.2019
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Унікальна знахідка, – на Тернопільщині в середині дерева знайшли випалені український тризуб та напис “Слава Україні”

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У Більче-Золотому Борщівського району чоловік, рубаючи дрова, натрапив на унікальну знахідку. Про це йдеться на сторінці громади у мережі Фейсбук.

  • Посередині дерева український тризуб та напис “Слава Україні” . Як ця патріотична атрибутика потрапила в середину колоди, нам залишається лише здогадуватись.

Чоловік передав цей цінний подарунок до сільською бібліотеки, де кожен житель та гість села зможе його побачити.

  • Поспілкувавшись з лісничим нашого лісництва , дійшли висновку, що дереву приблизно років 90. Оскільки воно походить з Турина (урочище Пісочна) , де в роки Другої світової війни проходив активний повстанський рух , то ймовірно на молодому дереві невідомий патріот викарбував українську символіку. З часом це затягнулось корою, а дерево росло, – йдеться на сторінці.

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