09:01 | 6.02.2020
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Уряд визнав спроможною ще одну ОТГ на Тернопільщині

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Кабінет Міністрів України визнав спроможними 38 об’єднаних територіальних громад, в яких перші вибори депутатів та голів відбулися у 2019 році. Серед цього списку є і одна громада Тернопільської області. Це Нараївська громада Бережанського району, яка була утворена 5 квітня 2019 року. Нагадаємо, в 2019 році відбулися вибори і у Великобірківській громаді Тернопільського р-ну, у Млиновецькій Зборівського  та у Вікнянській Гусятинського .

У складі громади сім сільських рад –  Нараїв, Вербів,  Куряни, Лапшин, Підвисоке, Рекшин, Рогачин (18 сіл).  Нараївську сільську раду очолює Євген Здебський.

Рейтинг інституційної спроможності громад Тернопільщини

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