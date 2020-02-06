Уряд визнав спроможною ще одну ОТГ на Тернопільщині

Кабінет Міністрів України визнав спроможними 38 об’єднаних територіальних громад, в яких перші вибори депутатів та голів відбулися у 2019 році. Серед цього списку є і одна громада Тернопільської області. Це Нараївська громада Бережанського району, яка була утворена 5 квітня 2019 року. Нагадаємо, в 2019 році відбулися вибори і у Великобірківській громаді Тернопільського р-ну, у Млиновецькій Зборівського та у Вікнянській Гусятинського .

У складі громади сім сільських рад – Нараїв, Вербів, Куряни, Лапшин, Підвисоке, Рекшин, Рогачин (18 сіл). Нараївську сільську раду очолює Євген Здебський.

Рейтинг інституційної спроможності громад Тернопільщини