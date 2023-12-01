Увага! Обережно, на дорогах очікується ожеледиця!

За прогнозами синоптиків 1-2 грудня в західних областях значні сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Як результат, різко підвищується кількість дорожніх аварій та травмувань.

Просимо водіїв зважати на погодні умови й бути максимально обережними на автошляхах. Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху.

В умовах поганої видимості не перевищуйте дозволеної швидкості, відмовтеся від ризикованих маневрів, будьте уважні, під’їжджаючи до перехресть, пішохідних переходів.

Дотримуйтесь безпечної дистанції між автомобілями та правилами маневрування, користуйтесь ременями безпеки, не перевищуйте швидкості, рухайтесь з увімкненими фарами.