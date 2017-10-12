Поспішайте утеплити свій будинок та збережіть до 40% тепла!

Ви витрачаєте чималу суму на опалення приміщення?

Минулої зими у вашому будинку було холодно?

Ви хочете змінити ситуацію, відчувати тепло і оплачувати за це значно менші суми?

Як можна менше платити за опалення, утеплити свій дім та ще й отримати компенсацію – 35% на матеріали, поділився секретом Ігор Волошин, керівник фірми “Тер-Дах”, яка займається продажем матеріалів для утеплення фасадів будинків. Отже, за допомогою правильного утеплення фасаду будинку можна зменшити тепловитрати до 40% і, відповідно, значно менше сплачувати за опалення (вартість якого постійно зростає). “Тер-Дах” використовує лише якісні матеріали преміум-класу, які мають кращі показники збереження тепла. Цінова політика матеріалів для утеплення – вища середньої, оскільки вони сертифіковані й відповідають євростандарту. Однак, якщо врахувати компенсацію, матеріали високої якості обійдуться по вартості, як дешеві.

І саме зараз для Вас є можливість скористатись спеціальною програмою “IQenergy”, яка дозволить отримати компенсацію 35% від вартості матеріалів для системи мокрих фасадів*. Пакет документів для отримання компенсації досить простий, кількість необхідних матеріалів рахуємо в офісі, виписуємо рахунок, з яким слід звернутися в банк, – уточнює Ігор Волошин.

*Мокрі фасади – загальна назва всіх методів обробки, в яких для кріплення облицювального матеріалу, утеплювача (мінеральна вата або пінопласт) і арматурної сітки використовуються рідкі клейові розчини.

Також можна взяти безвідсоткову розстрочку у гривнях, не прив’язуючи до курсу іноземних валют й виплачувати кошти за утеплення впродовж кількох років, заощаджуючи на оплаті рахунків за опалення.

Звертайтесь за консультацією до наших спеціалістів та дізнавайтесь, як краще утеплити Ваш будинок чи приміщення та скільки можна зекономити коштів на опаленні.

Адреса ТОВ “Тер-Дах”: м. Тернопіль, вул.. Микулинецька, 8.

Тел.: (0352) 43 39 39.