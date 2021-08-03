Приймальне відділення лікарні №2 буде скоро не впізнати

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 включена до переліку 122-ох приймальних відділень в Україні, що беруть участь у програмі «Велике будівництво». Головне завдання проєкту – проведення всіх приймальних відділень до одного стандартного вигляду та забезпечення сучасним медичним обладнанням.

Під час робочої поїздки перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Ігор Дем’янчук оглянув виконання робіт.

«Торік на базі Тернопільської комунальної міської лікарні ремонтні роботи проводилися одночасно на декількох об’єктах: облаштовували додаткове приймальне відділення для надання допомоги пацієнтам на COVID-19, виконувався монтаж стаціонарного кисневого генератора. А також третій об’єкт – це реконструкція приймального відділення. Сьогодні ми бачимо уже результати практично виконаних робіт», – зазначив Ігор Дем’янчук.

Відтак, згідно з проєктом, у приймальному відділенні лікарні №2 було передбачене облаштування рецепції, консультативно-оглядових приміщень, зали для очікування пацієнтів і супроводжуючих, вбиральні для пацієнтів. Приймальні матимуть три входи: в’їзд для автотранспорту ШМД через павільйон або критий навіс, вхід для планових хворих та окремий бокс для пацієнтів з ознаками інфекційної хвороби.

Додамо, що в області реконструюють 6 приймальних відділень – три у Тернополі, по одному у Чорткові, Кременці та Бережанах.