В селі Устя Зелене Монастириського району негода завдала збитків на майже 3,5 млн.грн.

3,58 мільйони гривень коштуватиме відновлення гідротехнічних споруд в селі Устя Зелене Монастириського району, які були пошкоджені під час паводку. Це підрахунки Регіонального офісу водних ресурсів, – повідомляють в Тернопільській ОДА.

Нагадаємо, 22-24 червня 2020 року в селі Устя Зелене пройшов дощовий паводок, рівень води у Дністрі піднявся. Відбулось часткове руйнування дамби, призначеної для захисту сільськогосподарських угідь.

Зокрема, там зруйнований боковий відкіс протяжністю 0,25 км, пошкоджений шлюз-регулятор, затоплено польдерну насосну станцію, пошкоджено електрообладнання, частково зруйновано 2 мости на осушувальній системі.

На сьогодні проводяться проєктно-вишукувальні роботи та формується бригада, щоб відновити гідротехнічні споруди в селі Устя Зелене. Документи про виділення коштів на ремонт з резервного фонду Державного бюджету зараз на розгляді в Держводагенстві.