09:05 | 20.07.2020
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В селі Устя Зелене Монастириського району негода завдала збитків на майже 3,5 млн.грн.

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3,58 мільйони гривень коштуватиме відновлення гідротехнічних споруд в селі Устя Зелене Монастириського району, які були пошкоджені під час паводку. Це підрахунки Регіонального офісу водних ресурсів, – повідомляють в Тернопільській ОДА.

Нагадаємо,  22-24 червня 2020 року в селі Устя Зелене  пройшов дощовий паводок, рівень води у Дністрі піднявся. Відбулось часткове руйнування дамби, призначеної для захисту сільськогосподарських угідь.

Зокрема, там зруйнований боковий відкіс протяжністю 0,25 км, пошкоджений шлюз-регулятор, затоплено польдерну насосну станцію, пошкоджено електрообладнання, частково зруйновано 2 мости на осушувальній системі.

На сьогодні проводяться проєктно-вишукувальні роботи та формується бригада, щоб відновити гідротехнічні споруди в селі Устя Зелене. Документи про виділення коштів на ремонт з резервного фонду Державного бюджету зараз на розгляді в Держводагенстві.

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