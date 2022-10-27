В Тернополі водій автомобіля збив хлопця та втік з місця ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 жовтня в м. Тернополі. Близько 21.20 годин водій автомобіля «Нyndai», проїжджаючи по вул. Винниченка, здійснив наїзд на пішохода, 18-річного тернополянина.

Внаслідок аварії хлопець отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

Як стало відомо «Погляду», потерпілий перебував в межах нерегульованого пішохідного переходу, а водій автомобіля, скоївши ДТП, втік з місця події.