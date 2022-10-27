Суд заборонив будувати дачі навколо Тернопільського ставу

Восьмий апеляційний адміністративний суд частково задоволив апеляційну скаргу обласної прокуратури та скасував рішення Тернопільського окружного адміністративного суду щодо заяви одного з кооперативів про затвердження детального плану для індивідуального дачного будівництва. Дана ділянка площею 4 га знаходиться в межах території регіонального ландшафтного парку «Загребелля» та прибережної смуги Тернопільського ставу на території Білецької сільської ради Тернопільського району.

Встановлено, що Білецька сільська рада на сесії органу місцевого самоврядування не затвердила будівельному кооперативу детального плану території для індивідуального дачного будівництва у зоні рекреації. Відтак, кооператив звернувся до адміністративного суду, щоб суд зобов’язав прийняти конкретне рішення на користь позивача щодо даної земельної ділянки. Позаяк відповідне рішення було прийняте судом, прокуратура подала апеляційну скаргу на захист інтересів держави з метою не допустити легітимізації плану забудови зони навколо Тернопільського ставу. Орган місцевого самоврядування теж подав апеляцію, заперечуючи проти участі прокуратури у цій справі.