Знайшли винних у трагедії, що трапилась у Бабинцях Борщівського району, в якій загинули правоохоронці?

Працюючи на посаді начальника Борщівського відділення поліції, Горб’як не тільки закривав очі на незаконний бізнес своїх підлеглих (на його очах поліціянти виготовляли алкогольний фальсифікат goo.gl/UPoqBX), а й радо користався їхніми послугами і пригощав ними усіх, кого міг. За цікавим збігом обставин, днями прокуратура повідомила про борщівських «правоохоронців», які незабаром постануть перед судом за виготовлення сурогату (goo.gl/jM3VFE). Чи не наші це знайомі?

Після надзвичайної події Горб’яка відсторонили від посади, але вже через кілька місяців він претендував на місце начальника вiддiлу управлiння превентивної дiяльностi ГУНП (goo.gl/jg6AW7), проте атестаційна комісія не погодила його кандидатуру. Врешті він опинився на посаді старшого слідчого Тернопільського ВП ГУНП (goo.gl/mqvheS).

І от сьогодні маємо благу звістку: горе-полісмена таки притягнуть до відповідальності. Активісти «Автомайдану» контролюватимуть перебіг справи і маємо надію на справедливе покарання для нерадивого керівника, на совісті якого два людських життя.