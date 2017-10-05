Знайшли винних у трагедії, що трапилась у Бабинцях Борщівського району, в якій загинули правоохоронці?
Ймовірному винуватцю трагедії колишньому начальнику Борщівського відділення поліції Володимиру Горб’яку, що трапилась у Бабинцях Борщівського району, вручили підозру.
Рік тому через ревнощі 45-річний чоловік убив рідну дружину, а за нею вкоротив віку ще двом поліцейським. Начальник поліції Олександр Богомол запевняв, що операція була проведена професійно. Проте голова Тернопільського осередку ВО «Автомайдан» Ігор Василів казав, що правоохоронці «замилюють очі» і насправді операція на Борщівщині відбувалась не так, як це трактує обласне керівництво.
- Як стало відомо активістам «Автомайдану», учора вручили повідомлення про підозру колишньому начальнику Борщівського відділення поліції Володимиру Горб’яку. Нарешті нагорода знайшла «героя».Рік тому пан Горб’як кинув під кулі своїх підлеглих у трагедії, що трапилась у Бабинцях Борщівського району. Нагадаємо, 22 серпня 2016 р. 45-річний житель села убив дружину через ревнощі, а згодом застрелив і двох поліцейських, які прибули на затримання. Наше бачення ситуації детально викладено тут goo.gl/fJZ2s5. Якщо коротко, В.Горб’як не мав права брати на штурм недосвідчених працівників, якими були загиблі, а також давати непрофесійні вказівки (скористатись газовим балончиком тощо).
Працюючи на посаді начальника Борщівського відділення поліції, Горб’як не тільки закривав очі на незаконний бізнес своїх підлеглих (на його очах поліціянти виготовляли алкогольний фальсифікат goo.gl/UPoqBX), а й радо користався їхніми послугами і пригощав ними усіх, кого міг. За цікавим збігом обставин, днями прокуратура повідомила про борщівських «правоохоронців», які незабаром постануть перед судом за виготовлення сурогату (goo.gl/jM3VFE). Чи не наші це знайомі?
Після надзвичайної події Горб’яка відсторонили від посади, але вже через кілька місяців він претендував на місце начальника вiддiлу управлiння превентивної дiяльностi ГУНП (goo.gl/jg6AW7), проте атестаційна комісія не погодила його кандидатуру. Врешті він опинився на посаді старшого слідчого Тернопільського ВП ГУНП (goo.gl/mqvheS).
І от сьогодні маємо благу звістку: горе-полісмена таки притягнуть до відповідальності. Активісти «Автомайдану» контролюватимуть перебіг справи і маємо надію на справедливе покарання для нерадивого керівника, на совісті якого два людських життя.