В жителя Тернопільщини виявили заборонений предмет

Мисливську гладкоствольну рушницю вилучили працівники відділення поліції №2 м. Бучач в 63-річного мешканця одного із сіл. Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного поліцейські виявили перероблену зброю зі стертим серійним номером. Зі слів чоловіка її він знайшов лісосмузі, поблизу одного із населених пунктів.

Рушницю працівники поліції вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.