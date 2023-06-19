07:30 | 20.06.2023
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В жителя Тернопільщини виявили заборонений предмет

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Мисливську гладкоствольну рушницю вилучили працівники відділення поліції №2 м. Бучач в 63-річного мешканця одного із сіл. Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного поліцейські виявили перероблену зброю зі стертим серійним номером. Зі слів чоловіка її він знайшов лісосмузі, поблизу одного із населених пунктів.

Рушницю працівники поліції вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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