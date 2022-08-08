Вакцинація від Covid-19 триває: якими вакцинами можна щепитися у Тернополі та де це зробити

Тернополяни та гості громади можуть отримати як першу дозу (для тих, хто до цього не щепився), другу, бустерну та другу бустерну дози.

У зв’язку з можливим сезонним спалахом захворюваності триває активна вакцинальна кампанія від коронавірусної хвороби.

Усі охочі можуть пройти імунізацію в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини.

Наразі у Тернополі щеплюють такими вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech та CoronaVac від Sinovac Biotech.

Щоб отримати необхідну дозу вакцини, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо ж у вас немає сімейного лікаря, то можна обрати будь-якого лікаря з переліку на сайті КНП «ЦПМСД», у розділі «Пацієнтам».

Інформацію про лікарів, графік прийому та як записатись на прийом можна отримати у call-центрі КНП «ЦПМСД» за номерами телефонів: 067-444-86-88 та 0352-51-98-08.

Через зростання кількості хворих на коронавірус закликаємо жителів громади не зволікати та зробити щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, що другий бустер в Україні дозволено вводити усім людям віком від 60 років, а також людям віком 18-59 років із хронічними хворобами. Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це – Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

До слова, у світі стрімко поширюється новий штам COVID-19 «Омікрон». Наразі щодо нього ще тривають дослідження, проте вже можна виокремити симптоми, які найчастіше зустрічаються у хворих на вказаний штам, повідомляють в МОЗ.



Зокрема, у 73% випадків зустрічається нежить, у 67,5% – головний біль, у 63,5% – втома. Також у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.