Під Тернопільською ОДА протестували підприємці

Не вводити касові апарати, накласти мораторій на перевірки підприємницької діяльності під час карантину та створити на місці дорадчий орган щодо консультування малого бізнесу. Цього вимагали підприємці Тернополя. Про це повідомила голова обласної громадської організації “Підприємці Галичини” Ольга Шахін.

За її словами, підприємці вийшли на акцію протесту під будівлю облдержадміністрації, щоб зібрати підписи під заявою до Прем’єр-міністра України та Президента.

До протесту долучився Юрій Лихач. Він – власник мережі фастфудів. “Закони, які нам зараз пропонують, вони ховають малий бізнес. Цей рік на бізнес вплинув карантин. Потрібно купувати по 10 тисяч на багато закладів касові апарати. Наймати бухгалтера і не одного. Багато людей просто не зможуть понести такі витрати, а штрафи величезні”, Учасниця акції Любов Кос торгує на ринку 15 квітня 20 років. Жінка каже, прийшла разом із колегами, щоб підписати заяву: “Ми підписували, щоб нам не ввели касових апаратів. Ми проти категорично, щоб нас не придавлювали до такої степені, що ми змушені будемо закритися”. “Щоб терміново розглянути закони України 3993 та 3853-1 “Про збереження спрощеної системи в Україні”, а також про не введення касових апаратів у підприємців. А також ввести мораторій на перевірки, оскільки зараз карантин і підприємці ледве виживають, а також вимагаємо мораторій на перевірки”, — розповіла Шахін. За словами Шахін, зібрали більше 420 підписів. Тернопільські підприємці приєдналися до акції протесту, яка сьогодні, 3 листопада, відбувається в Києві. Під облдержадміністрацією акція тривала годину. Учасники передали заяву до відділу апарату облдержадміністрації . Речник Нацполіції області Сергій Крета каже, на акції були присутні більше 150 осіб. Суспільне