Вбивцям Віталія Ващенка дали смішний строк, а замовник досі на волі

Прокуратура Тернопільської області подала апеляційну скаргу на вирок Тернопільського міськрайонного суду, яким призначено покарання обвинуваченим у вбивстві організованою групою осіб громадського активіста з м. Кременець.

Оскільки прокурор просив у суді про довічне позбавлення волі, а суд призначив покарання 4 обвинуваченим від 8,6 до 14 років позбавлення волі, прокуратура оскаржила вирок в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, у травні 2016 року, 4 осіб кілька днів стежили за потерпілим та його місцем проживання, а увечері 26 травня здійснили напад на чоловіка. Зловмисники завдали йому численних ударів палицями по тілу, після чого втекли з місця події. Потерпілий помер у лікарні від заподіяних травм 27 травня 2016 року.

Віталія Ващенка депутата Кременецької міської ради, громадського активіста поблизу власного повір’я побили до півсмерті битами та трубами 2 чоловіків. Чоловік через дві години помер у лікарні. Друзі та дружина Віталія переконані, що його вбили через його активну громадську діяльність та підозрюють що до організації вбивства Віталія причетний екс-народний депутат України з Тернопільщини.