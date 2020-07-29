Тернопільщина отримає субвенцію на придбання житла для дітей-сиріт

В області триває формування пропозицій щодо розподілу у 2020 році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Працівники служби формують список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають відповідний статус і потребують поліпшення житлових умов.

Свої пропозиції подають районні державні адміністрації та об`єднані територіальні громади.

На Тернопільську область передбачено понад 11 млн. грн. субвенції.

Нагадаємо, в Тернопільській області проживає 960 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.