Весь день зі світлом 30 липня буде Тернопільська область

⚡️На завтра, 30 липня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується.

❗️Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

💡Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Не вмикати потужні електроприлади одночасно, а використовувати їх по черзі, особливо в години ранкового і вечірнього максимумів.