Богдан Буяк, Михайло Корда та Андрій Крисоватий у списку найкращих у світі керівників закладів вищої освіти

Ректори Богдан Буяк ( Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка), Михайло Корда (Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського) та Андрій Крисоватий (Західноукраїнський національний університет) потрапили до списку найкращих у світі керівників Вищих навчальних закладів. Вони ввійшли у тисячу кращих та зайняли 827, 835 та 871 місця відповідно.

А Україна посіла 34 місце у рейтингу кращих країн, де рівень якості та результативності ректорів та університетів на користь громадян був найвищим. Крім того, Міжнародне агентство державних, корпоративних і приватних рейтингів оприлюднило також і список кращих керівників закладів вищої освіти, повідомляє Моя Школа.

Методологія рейтингу базується на діяльнісному підході за рядом критеріїв. Зокрема, досягнення студентів, внесок університету в розвиток економіки країни, вплив на розвиток світу, країн, рівень професійного розвитку співробітників тощо. Список кращих опубліковано на офіційному сайті IHBI.