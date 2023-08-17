Виявили ДНК сальмонели: отруєння в закладі харчування на Тернопільщині

ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє про спалах гострої кишкової інфекції.

Станом на 16.00 год. 16.08.2023р. до ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» надійшли термінові повідомлення про 44 випадки ГКІ (19 дітей та 25 дорослих).

35 хворих, з них 15 дітей, госпіталізовані до інфекційного та педіатричного відділення КНП «Збаразька центральна лікарня» Збаразької міської ради, 9 хворих (4 дитини) – перебуває на амбулаторному лікуванні. Форма перебігу захворювання у всіх хворих середньої важкості.

Хворі вживали суші із закладу ресторанного господарства, яке знаходиться у м.Збараж Тернопільського району, замовивши доставку на дім.

На наступний день у хворих з’явилися такі симптоми захворювання: нудота, багаторазова блювота, пронос, болі в животі, підвищення температури тіла до 38,5-39С.

14.08.2023р. після отриманих перших термінових повідомлень на ГКІ, розпочато епідрозслідування випадків інфекційних захворювань, встановлені межі вогнища, контактні особи, персонал причетний до приготування готових страв, ймовірні фактори передачі. Організовано медичне спостереження за контактними особами в домашніх вогнищах. Здійснюються протиепідемічні заходи у вогнищах.

Станом на 16.08.2023р. виявлено збудник хвороби – сальмонела.

Продовжуються лабораторні дослідження факторів довкілля та біоматеріалів від хворих та контактних.

Актуальною залишається проблема гострих кишкових інфекцій (далі – ГКІ), а саме сальмонельозу, рівень захворюваності яким у ряді міст і областей країни зберігає тенденцію до зростання. Питома частка випадків захворювань сальмонельозом становить 7 % від усіх випадків ГКІ. Епідеміологічна значимість цього захворювання визначається насамперед можливістю реалізації шляхів передачі інфекції з їжею при недотриманні санітарних вимог до виробництва, транспортування, зберігання продуктів та приготування готових страв.

Розповсюдження захворюваності на сальмонельоз у багатьох країнах світу, збільшення числа серологічних варіантів збудників, контамінація сальмонелами об’єктів зовнішнього середовища, особливо харчових продуктів тваринного походження, визначають проблему сальмонельозу як надважливу серед сучасних медико-соціальних проблем. Актуальність сальмонельозу зумовлюється надзвичайним його поширенням, зростанням захворюваності навіть у розвинутих країнах, частими спалахами та великою летальністю серед дітей молодшого віку.