Відома тернопільська волонтерка Алла Борисенко (Чонгар) йде в мери

Відома українська волонтерка Алла Борисенко балотується на посаду міського голови Ланівців.

У виборчих перегонах вона конкуруватиме з діючим мером Степаном Казновецьким, директором обласної водолазно-рятувальної станції Василем Козаком та механіком ПСП “Білозірське” Володимиром Стаднійчуком.

Алла Борисенко розпочала волонтерську діяльність ще у березні 2014-го, коли допомагала українським військовим та сім’ям кримських татар залишити окупований Крим. Звідси позивний «Чонгар». Займалася відправкою тіл загиблих бійців АТО додому та пошуком поранених воїнів. Проводила збір допомоги для військових та доставкою гуманітарних вантажів.

Чонгар виступила ініціатором створення Всеукраїнського центру пошуку загиблих. У травні 2016 року вона заявили про те, що припиняє волонтерську діяльність через непорозуміння з Міноборони, яке вона звинуватила у постійних образах та зневазі.

Вибори на посаду міського голови Ланівців відбудуться 29 жовтня.