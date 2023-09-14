Відтепер всі мешканці Тернопільщини можуть подати показники та сплатити за спожиті комунальні послуги у додатку «е-Тернопіль»

У мобільному додатку «е-Тернопіль» відбулося оновлення. Відтепер жителі усіх населених пунктів Тернопільської області можуть подати показники та сплатити за спожиті комунальні послуги (газ, водопостачання та електроенергію) у додатку «е-Тернопіль» в один клік.

Для цього необхідно:

Встановити (або оновити) додаток «е-Тернопіль» та авторизуватися;

У вкладці «Комунальні платежі» додати вашу адресу. Адресу можна додати за вулицею та номером будинку, або за особовим рахунком.

І успішно користуватися.

Зокрема:

У вкладці «Послуги» ви знайдете інформацію про стан розрахунку за комунальні послуги;

У вкладці «Показники» можна в один клік подати показники лічильників на усі служби;

У вкладці «Оплати» переглянути усі оплати, здійснені за останні роки за вашою адресою.

Зверніть увагу! Якщо адреса у ваших документах при пошуку за особовим рахунком не співпадає із тою, що висвітлюється на екрані, повідомте про це технічну підтримку. Надішліть копію документу на право власності та номери особових рахунків із квитанцій, що приходять вам на оплату за комуналку, на ці електронні пошти ternopil.support@pay.net.ua, ternopil.support@eps.org.ua. Техічна підтримка внесе зміни і ви зможете користуватися успішно усіма можливостями додатку для зручної оплати за комуналку та подачі показників.

Нагадаємо, що є покрокові відеоінструкції:

як авторизуватися в особистому кабінеті додатку «е-Тернопіль»,

як подати показники лічильників в один клік.

У телеграмі працює чатбот технічної підтримки https://t.me/eternopil_bot, де ви швидко зможете отримати відповіді на свої запитання.

Актуальні посилання для завантаження додатку на операційні системи: для iOS та для Android.