17:52 | 14.09.2023
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Новини Тернополя 

Поліція спільно з пожежниками провели рейд у Тернопільській громаді

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13 вересня спільно із представниками Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області та Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради було проведено рейдові заходи у селах Тернопільської міської громади, а також прилеглих до неї.

Як результат складено 9 адміністративних протоколів за ст. 77-1, ст. 152 та ст. 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Щотижня здійснюючи рейдові заходи, щодо попередження виникнення🔥пожеж у природних🌱🌿екосистемах, фахівці відділу запобігання Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області безперервно нагадують громадянам про заборону самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків.
Як свідчить практика люди не дослухаються до рятувальників🧑‍🚒та свідомо завдають шкоди природі, а разом з тим і державі, адже кожен виклик підрозділу на гасіння пожеж🔥у екосистемах це значна витрата коштів з державного бюджету❗️

Вкотре звертаємося до громадян із проханням дотримуватися встановлених законних вимог та пам’ятати про відповідальність перед тим коли черговий раз виникне бажання порушити ці вимоги.

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