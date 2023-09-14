Поліція спільно з пожежниками провели рейд у Тернопільській громаді

13 вересня спільно із представниками Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області та Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради було проведено рейдові заходи у селах Тернопільської міської громади, а також прилеглих до неї.

Як результат складено 9 адміністративних протоколів за ст. 77-1, ст. 152 та ст. 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.