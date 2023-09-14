Поліція спільно з пожежниками провели рейд у Тернопільській громаді
13 вересня спільно із представниками Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області та Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради було проведено рейдові заходи у селах Тернопільської міської громади, а також прилеглих до неї.
Як результат складено 9 адміністративних протоколів за ст. 77-1, ст. 152 та ст. 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Щотижня здійснюючи рейдові заходи, щодо попередження виникненняпожеж у природнихекосистемах, фахівці відділу запобігання Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області безперервно нагадують громадянам про заборону самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків.
Як свідчить практика люди не дослухаються до рятувальниківта свідомо завдають шкоди природі, а разом з тим і державі, адже кожен виклик підрозділу на гасіння пожежу екосистемах це значна витрата коштів з державного бюджету
Вкотре звертаємося до громадян із проханням дотримуватися встановлених законних вимог та пам’ятати про відповідальність перед тим коли черговий раз виникне бажання порушити ці вимоги.