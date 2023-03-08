Війська рф намагалися йти в наступ на Харківщині, але відступили із втратами

Російські окупаційні війська минулої доби обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив з втратами.

Також протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували смт Дворічна Куп’янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району.

На щастя, внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети. Втім, мінна небезпека в області все ще дуже висока.

“На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Наші Захисники надійно утримують свої позиції та дають відсіч окупантам. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!”, – наголосив Синєгубов.