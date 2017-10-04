Військова частина на Тернопільщині стане першою частиною, відбудованою за 26 років незалежності України (відео)

Військова частина в Теребовлі має стати першою військовою частиною, відбудованою за 26 років незалежності України.

На цьому акцентував голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час огляду того, як триває ремонт на даному об’єкті. Наразі там здійснюється капітальний ремонт та переобладнання казарми в казарму покращеного типу. Облаштовується контрольно-пропускний пункт. Завершуються роботи з відновлення котельні. Одночасно також проводиться відновлення огорожі військового містечка, для цього необхідно ще 700 метрів сітки та дроту для кріплення. Що ж стосується розміщення озброєння та техніки, то триває підготовка відкритого майданчика на території. Так, за словами очільника Тернопільщини, попередньо у планах – здати в експлуатацію казарму на території Теребовлянської військової частини у листопаді цього року. «У казармі будуть дислокуватися військовослужбовці 44-ої артилерійської бригади. Щонайменше плануємо розмістити тут в межах 200 осіб, і це вже буде певним поштовхом для відновлення військової частини в майбутньому. Станом на цей момент проведено роботи в частині реконструкції самої казарми, котельні, КПП. Плануємо також відбудувати їдальню. Утім, на даний час кошти на це ще не виділені. Але повноцінно забезпечено фінансування ремонту котельні та казарми», – уточнив Степан Барна. Також наголосив, що, незважаючи на масштабність робіт, наразі темпами їх виконання він незадоволений. «З цього приводу будемо розмовляти з Міністерством оборони України. Я хотів би, щоб, як мінімум, уже наступного року ми не тільки забезпечили перебування військовослужбовців на території цієї частини, а й забезпечили її повноцінне функціонування з окультуренням територій, облаштуванням майданчиків та ангарів для розміщення техніки. Гадаю, що спільними зусиллями нам це вдасться реалізувати», – зазначив Степан Барна.