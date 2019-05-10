Військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива» під загрозою зриву?

08 травня 2019 року відбувся розширений організаційний комітет за участю ГО «Альтернатива-Чортків», духовенства, представників з Тернопільської ОДА, представників Чортківської РДА та Чортківської районної ради, Чортківського міського голови та представників бізнесу та громадськості, – повідомляють в організації ГО “Альтернатива – Чортків”.

План проведення фестивалю, який був складений та запропонований ГО «Альтернатива-Чортків», та який був попередньо погоджений на минулих оргкомітетах ще три місяця тому, різко зазнав кардинальних змін, і не в кращу сторону. Дуже дивно, коли за місяць до фестивалю, несподівано, змінються всі заплановані заходи через бездіяльність певних осіб, які брали на себе зобов’язання, – кажуть в організації.

Прикро вражає і те, що на наші неодноразові звернення до Чортківської міської ради про виділення коштів на гідне відзначення героїчного подвигу воїнів Галицької армії під час проведення Чортківської офензиви 1919 року, ігнорувалися протягом півроку, і лише нещодавно нам надали відповідь про те, яка сума закладена на фестиваль і що про додаткові витрати будуть тільки розглядати на майбутніх сесіях та виконкомах (але, напевне, вже після відзначення 100-річчя Чортківської Офензиви!!!).

Щодо реконструкції бою… Коли на березневому оргкомітеті ми запросили реконструкторів зі Львова та Києва, які власне і будуть відтворювати події 100-літньої давнини, для визначення місця проведення реконструкції – із членами оргкомітету ми проїздили усі можливі місця для проведення і реконструктори визначили і обґрунтували єдине найкраще та найбезпечніше місце проведення – це парк «Моклеків». Усі члени виїзного обласного оргкомітету погодили це місце і мер Чорткова запевнив тоді всіх, що підготує дане місце, парк «Моклеків», до зазначеного дійства: проведе світло, вичищить чагарники тощо… Проте, віз і нині там… За три тижні до фестивалю – жодних робіт не проведено! І тепер міська рада намагається знайти вихід через свою бездіяльність, змінюючи місце проведення реконструкції. Але, насправді, вирішення даної проблеми немає, адже обираючи місце для реконструкції обиралося, перш за все, таке, яке буде безпечним для глядачів і для учасників цього дійства.

Також, запропоновані концерти на суботу та неділю, з якими було попередньо домовлено ще три місяці назад: з гуртами «Медовий полин», «Багз Бані», «Чаламада», «OT VINTA», Марина Круть, «КораЛЛі», «Козак Сістемс» – вже вбачають такими, які не потрібні для глядачів, натомість начальник відділу культури Міської ради хоче замінити гурти на виступ місцевої самодіяльності.

Наша громадська організація «Альтернатива-Чортків», як засновниця військово-історичного фестивалю «Чортківська Офензива», дуже обурена таким відношенням місцевої влади до авторитету нашого міста та до гостей, які приїдуть на фестиваль, сподіваючись на якісне і достойне його проведення. І, чесно кажучи, яким чином можна розвивати місто, якщо ставлення до роботи над містом та до людей таке халатне?! – йдеться в заяві ГО “Альтернатива – Чортків”.

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