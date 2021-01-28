У лютому в Тернопільському обласному академічному драматичному театрі відбудеться прем’єра вистави «Одного разу в морзі». Це – дебютна режисерська робота актора Дмитра Чоповського. Незвичайний сюжет і місце подій, емоційні героїні, діалоги, які проймають до мурашок, проблеми, які актуальні для кожного. Ця вистава однозначно не залишить глядачів байдужими.

«Одного разу у морзі» створена за мотивами сучасної української п’єси «Той, що відчиняє двері» драматургині Неди Нежданої. П’єса популярна у театральному світі і зацікавила багатьох режисерів. Має вже понад 30 постановок у світі. Щоправда ні Дмитро Чоповський, ні акторки, які грають головні ролі, ще не переглядали вистави інших театрів. Кажуть, не хотіли, аби побачене вплинуло на їх гру на інтерпритацію персонажів. Після прем’єри планують побачити роботи колег.

«Ця вистава про вибір, про те, які проблеми приносить свобода, про те, які ми пристосуванці, що не вміємо бути вільними, робити вибір і нести за нього відповідальність – розповідає Дмитро Чоповський. – Вистава не дає відповідей, але ставить перед кожним із нас багато запитань. Тому сподіваюся, вона не залишить глядачів байдужими. Ми готували її майже рік. Це спільна командна робота. Для мене це був дуже цікавий досвід».

Сюжет п’єси простий і складний водночас. У ній йдеться про двох жінок: санітарку Віру, яка працює у морзі, і Віку, яка «помилково» потрапила у морг як труп. Заслужена артистка України Оксана Малінович втілила образ Віри, а акторка Оксана Левків – Віки. Обидві жінки потрапляють у різні ситуації, які проявляють кожну з них по-своєму.

«Моя героїня заміжня, за неї вирішує все чоловік, – розповідає Оксана Малінович. – Вона пливе за течією, дуже невпевнена в собі. Не любить спілкуватися з людьми, тому пішла працювати в морг».

Натомість Віка любить розважатися, живе одним днем, без жодної відповідальності.

«Дві різні жінки потрапляють в одну ситуацію, – додає Оксана Левків. – Ми показуємо, як кожна з них реагує на те, що відбувається, як вони шукають вихід, як розкривають свої характери, показують свої рани, недоліки».

Сценографію та костюми створив заслужений художник України Григорій Лоїк. Дмитро Чоповський створив музичне оформлення п’єси, використовуючи сучасну українську музику.

Прем’єра вистави відбудеться 6, 7, 10, 11, 18, 27 лютого, поч. о 19 год. Вона триває 1 годину 20 хвилин. Замовлення квитків за тел. (096) 724-1-726.





.