Візит митрополита Епіфанія на Тернопільщину – знакова подія для нашого краю, – Михайло Головко

Архіпастирський візит Блаженнішого митрополита Епіфанія на Тернопільщину є знаковою подією для краю – вважає голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Закладення та освячення нових храмів, перша Божественна літургія в унікальному кафедральному соборі святих рівноапостольних Костянтина та Єлени, зустрічі і спілкування з Воїнами та їх родинами, з дітьми, молоддю, вірянами наповнили наші серця добром та світлими помислами. Цим запам‘ятався візит митрополита на Тернопільщину.

– Дякуємо Блаженнішому за спільну молитву та духовне піднесення, яке зараз дуже необхідне українському народу.Віримо, що спільними зусиллями ми повернемо всі українські святині. Наша сила – в єдності! З молитвою на вустах та вірою в серці наближаємо нашу Перемогу! – подякував предстоятелю очільник області.