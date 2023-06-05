11:15 | 6.06.2023
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Візит митрополита Епіфанія на Тернопільщину – знакова подія для нашого краю, – Михайло Головко

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Архіпастирський візит Блаженнішого митрополита Епіфанія на Тернопільщину є знаковою подією для краю вважає голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Закладення та освячення нових храмів, перша Божественна літургія в унікальному кафедральному соборі святих рівноапостольних Костянтина та Єлени, зустрічі і спілкування з Воїнами та їх родинами, з дітьми, молоддю, вірянами наповнили наші серця добром та світлими помислами. Цим запамятався візит митрополита на Тернопільщину.

Дякуємо Блаженнішому за спільну молитву та духовне піднесення, яке зараз дуже необхідне українському народу.Віримо, що спільними зусиллями ми повернемо всі українські святині. Наша сила – в єдності! З молитвою на вустах та вірою в серці наближаємо нашу Перемогу!подякував предстоятелю очільник області.

 

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