Вночі на Тернопільщині загинув пасажир мотоцикла, яким кермував неповнолітній

Дорожньо-транспортна пригода сталась в ніч з 28 на 29 серпня в с. Іванівка Тернопільського району. Близько 01.00 годин неповнолітній місцевий житель, не впорався з керуванням мотоцикла «Tekken 250» та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок аварії 17-річний мотоцикліст травмувався та у важкому стані був госпіталізований в Теребовлянську міську лікарню. На жаль, 22-річний пасажир мотоцикла отримав травми несумісні з життям та загинув на місці ДТП.