Водії готуйтесь: на Тернопільщину йдуть дощі з мокрим снігом, а на дорогах буде ожеледиця

Як повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології погоду на Тернопільщині визначатиме північно-східна частина циклонічної депресії над Центральною Європою.

Згідно метеоданих 17 листопада прогнозується:

хмарна погода, вночі без істотних опадів, а вдень невеликі опади;

вночі та вранці на дорогах ожеледиця;

вітер південно-східний, 7 – 12 м/с;

температура повітря вночі від 3 º морозу до 2 º тепла, вдень 0 – 5 º тепла.

Також у гідрометеоцентрі дали прогноз погоди на 18 – 19 листопада:

18 листопада: Хмарно. Дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

19 листопада: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.