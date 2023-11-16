Тернопільщина: завдяки діям податківців лише у жовтні офіційно працевлаштовано більше 6 тисяч працівників

З початку року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели індивідуальнуроз’яснювальну роботу із керівниками 62 підприємств краю, за наслідками якої 54 з них погасили заборгованість із заробітної плати на суму 9,8 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – понад 2 млн грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – більше 3 млн гривень.

Також працівники ДПС на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 6 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Внаслідок проведеної роботи по усіх підприємствах ліквідовано заборгованість із заробітної плати на суму 2,6млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – на суму 482,6тис. грн, з єдиного соціального внеску – на 1,5 млн гривень.

Проводиться регулярний контроль за дотриманнямплатниками податків чинного законодавства про оплату праці. Цього року на засіданнях комісій заслухано керівників 114 підприємств та організацій, на яких заробітну платувиплачували у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 107 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 922,2 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 662,7 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань й по 522 підприємствах та організаціях області. Внаслідок цього 478 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло 6,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 7,2 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у жовтні офіційно влаштовано 6368 працівників.