Ворог завдав масованого ракетного удару по західній Україні: перші деталі

Після 13 години у вівторок, 14 червня, російська армія завдала масованого ракетного удару на заході України. Вибухи пролунали у Тернопільській, Львівській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляється у різних Telegram-каналах.

За попередньою інформацією, є прильоти до Кременецького району Тернопільської області. Вибухи підтвердив мер Тернополя Сергій Надал.

Також два вибухи чули на Хмельниччині в районі Теофіполя. Пишуть, що був проліт літака та потім два вибухи. Можливо, літак збив ракети. Проте, звуки вибухів у Хмельницькій області могли долинати з Тернопільщини, нині на Хмельниччині не зафіксовано прильотів.

У Львівській області вибухи було чути у Золочівському районі. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що спрацювала система ППО та закликав залишатися у укриттях.

“Апостроф”