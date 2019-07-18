Вийшла перша частина фільму про Кременець “Малі міста і містечка”: відео

Це частина проекту «Малі міста і містечка», котрий транслюють на українському державному телеканалі. Проект є доступним широкій іноземній аудиторії. Його транслюють шістьма мовами. Фільм доносить глядачам багатьох країн світу цікаву інформацію з України та про Україну.

UATV відзняли в проекті «Малі міста і містечка» дві частини фільму про Кременець.

13 липня в ефір каналу вийшла перша частина фільму.

Участь у зйомках фільму брав директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук. Він каже, що співпраця музею з телеканалом відбулася завдяки нашому кременчанину Леоніду Кічатому.

“Саме Леонід Кічатий порадив продюсерам звернути увагу на наше місто та Кременецький краєзнавчий музей”.

Андрій Левчук сподівається, що гості міста та кременчани по новому подивляться на красу та велич нашого міста.

Відео: UATV Channel

Текст – КременецьCity