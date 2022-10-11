Викрав щоб покататися: неповнолітній мешканець Кременеччини скоїв протиправне

З заявою про крадіжку до лановецьких поліцейських звернулася мешканка одного з сіл Кременецького району. Жінка розповіла, що з її господарства викрали велосипед. Транспорт власниця залишила біля воріт будинку.

Правоохоронці розшукали злодія, а з ним і велосипед. Як з’ясувалося, крадієм виявився неповнолітній, 16-річний мешканець міста Ланівці. Хлопчина помітив велосипед без нагляду сів на нього і поїхав. Школяр катався на чужому транспорті по місту, доки його не розшукали правоохоронці. Необдуманий, протиправний вчинок обернувся відкриттям кримінального провадження згідно статті 185 ККУ – крадіжка.

Вкотре нагадуємо: не залишайте без нагляду, ще й без захисного тросу свій велотранспорт навіть на власному подвір’ї. Вкрасти його насправді справа декількох хвилин – сів і поїхав. Наголошуйте про такі правила й дітям, адже велосипеди покинуті неповнолітніми у дворі чи біля торгових закладів стають легкою здобиччю велозлодія.