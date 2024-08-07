Вирубали невідомі, а платитиме громада, – за незаконну рубку лісу сільській раді доведеться сплатити більше 𝟐𝟎𝟎 тис. грн збитків

Порушення законодавства про охорону та раціональне використання лісових ресурсів зафіксували спеціалісти Інспекції спільно з працівниками Південно-Західнjuj міжрегіональнjuj управління ЛМГ під час планової перевірки Нараївської громади.

​Зокрема, в лісовому урочищі «Рогачка», яке перебуває у землях запасу сільської ради, поблизу с. Лапшин Тернопільського району виявлено 43 пні зрубаних дерев, серед яких: 𝟑𝟑 граби, 𝟔 осик, 𝟐 вільхи, 𝟏 черешня та 𝟏 дуб.

З інформації Нараївської сільської ради з’ясовано, що зелені насадження у лісовому урочищі видалені невстановленими особами. Для оформлення дозвільних документів до сільської ради ніхто не звертався.

Вимогами ч.2 статті 107 Лісового кодексу України чітко зазначено, що шкода, заподіяна лісу, не наданому в користування, у разі невстановлення осіб, винних у заподіянні шкоди, відшкодовується органом місцевого самоврядування, у межах території якого знаходиться ліс, якому була заподіяна шкода.

Відтак Нараївській сільській раді направлено претензію для добровільного відшкодування збитків, завданих лісовому фонду на загальну суму 𝟐𝟎𝟔 𝟑𝟑𝟐 грн.

Також нагадуємо, що відповідно до вимог статті 33 Лісового кодексу України, до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, забезпечення охорони, захисту, дотримання правил і норм використання лісових ресурсів у межах лісів комунальної власності.