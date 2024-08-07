17:02 | 7.08.2024
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Вирубали невідомі, а платитиме громада, – за незаконну рубку лісу сільській раді доведеться сплатити більше 𝟐𝟎𝟎 тис. грн збитків

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 Порушення законодавства про охорону та раціональне використання лісових ресурсів зафіксували спеціалісти Інспекції спільно з працівниками Південно-Західнjuj міжрегіональнjuj управління ЛМГ під час планової перевірки Нараївської громади.

​Зокрема, в лісовому урочищі «Рогачка», яке перебуває у землях запасу сільської ради, поблизу с. Лапшин Тернопільського району виявлено 43 пні зрубаних дерев, серед яких: 𝟑𝟑 граби, 𝟔 осик, 𝟐 вільхи, 𝟏 черешня та 𝟏 дуб.
📌З інформації Нараївської сільської ради з’ясовано, що зелені насадження у лісовому урочищі видалені невстановленими особами. Для оформлення дозвільних документів до сільської ради ніхто не звертався.
☝ Вимогами ч.2 статті 107 Лісового кодексу України чітко зазначено, що шкода, заподіяна лісу, не наданому в користування, у разі невстановлення осіб, винних у заподіянні шкоди, відшкодовується органом місцевого самоврядування, у межах території якого знаходиться ліс, якому була заподіяна шкода.
📩 Відтак Нараївській сільській раді направлено претензію для добровільного відшкодування збитків, завданих лісовому фонду на загальну суму 𝟐𝟎𝟔 𝟑𝟑𝟐 грн.

❗ Також нагадуємо, що відповідно до вимог статті 33 Лісового кодексу України, до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, забезпечення охорони, захисту, дотримання правил і норм використання лісових ресурсів у межах лісів комунальної власності.

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