У результаті митного оформлення здійсненних українським бізнесом та громадянами експортних та імпортних операцій з товарами у січні-липні 2024 року, Тернопільська митниця спрямувала до Державного бюджету України понад 4 млрд 671 млн гривень.

У порівняні із надходженнями аналогічного періоду минулого року обсяги перерахувань до держскарбниці зросли на 1 487,3 млн гривень. Про це зазначили в управлінні контролю та адміністрування митних платежів Тернопільської митниці.

Найбільші суми платежів забезпечено від сплати:

– податку на додану вартість – понад 4 млрд гривень;

– мита – 551,1 млн гривень;

– акцизного податку – 112,4 млн гривень.

Обсяги інших надходжень склали 3,8 млн гривень.