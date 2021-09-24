“Укрзалізниця” змінила рух потягів на деяких напрямках: розклад

Компанія також призначила додатковий поїзд до Львова.

“Укрзалізниця” тимчасово змінила розклад швидкісних поїздів до Харкова.

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram-каналі.

Зазначається, що на одному з напрямків робітники починають планові колійні роботи. Вони триватимуть до середини жовтня – протягом цього часу будуть зміни у графіку.

На дільниці Полтава – Гребінка тимчасово скасовують курсування потяга № 724/723 Київ – Харків – Київ. Зі столиці рейсу не буде 27-30 вересня, а також 1, 4 та 5 жовтня.

Натомість буде призначено курсування іншого потяга № 720/719 Київ – Харків – Київ. Він відправиться з Києва 27-30 вересня, а також 1 та 4 жовтня. З Харкова 28-30 вересня, 1, 2 та 5 жовтня.

“Укрзалізниця” призначила додатковий рейс Інтерсіті+ № 743/744 Дарниця – Львів – Дарниця. Він вирушить у рейс зі столичної Дарниці 25 вересня. Зі Львова – 26 вересня.

Як повідомлялося, “Укрзалізниця” змінила маршрут пасажирського поїзда №118, який прямує з Чернівців до Києва. Таке рішення ухвалили через новий підмив ґрунту біля колій. Для безпеки пасажирів потяг №118/117 “Чернігів – Чернівці” направили до кінцевої станції об’їзним шляхом, через Тернопіль і Заліщики.